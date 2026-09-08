Nuovi raid sulla capitale ucraina mentre gli inviati Usa Kushner e Witkoff incontrano Putin a Mosca e Zelensky a Kiev. Colpiti edifici alla periferia della città

La Russia ha ripreso gli attacchi su Kiev dopo una tregua di tre giorni, proprio mentre sono in corso gli incontri degli inviati americani Jared Kushner e Steve Witkoff a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin e a Kiev con il presidente ucraino Volodimir Zelensky.

Nella capitale ucraina è scattato un allarme aereo, secondo quanto riferito dall'amministrazione militare della città. I servizi di emergenza hanno inoltre segnalato edifici colpiti nei distretti di Boryspil e Fastiv, alla periferia di Kiev.

Intanto, la città russa di Saratov è stata colpita da un attacco di droni. Il governatore della regione, Roman Busargin, citato dall'agenzia Interfax, ha riferito di danni alle infrastrutture civili e di segnalazioni preliminari sulla presenza di vittime. «Tutti i servizi di emergenza sono al lavoro sul posto», ha dichiarato.