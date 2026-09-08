La Russia ha ripreso gli attacchi su Kiev dopo una tregua di tre giorni, proprio mentre sono in corso gli incontri degli inviati americani Jared Kushner e Steve Witkoff a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin e a Kiev con il presidente ucraino Volodimir Zelensky.

Nella capitale ucraina è scattato un allarme aereo, secondo quanto riferito dall'amministrazione militare della città. I servizi di emergenza hanno inoltre segnalato edifici colpiti nei distretti di Boryspil e Fastiv, alla periferia di Kiev.

Intanto, la città russa di Saratov è stata colpita da un attacco di droni. Il governatore della regione, Roman Busargin, citato dall'agenzia Interfax, ha riferito di danni alle infrastrutture civili e di segnalazioni preliminari sulla presenza di vittime. «Tutti i servizi di emergenza sono al lavoro sul posto», ha dichiarato.