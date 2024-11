Danni per 1,5milioni di euro nel Foggiano a causa dell’intimidazione. I due giovani proprietari, fratelli, sono sotto choc

Circa 40mila ettolitri di vino sono stati sversati nelle campagne da ignoti che hanno compiuto due attentati intimidatori ai danni di altrettante aziende vinicole del Foggiano provocando danni milionari. Nell'Antica Cantina di San Severo, la notte scorsa, sono stati aperti i bocchettoni di 15 silos, provocando la fuoriuscita di 25mila ettolitri di vino. Il danno ammonterebbe a oltre 1,5 milioni di euro. Stesso copione, nella notte tra sabato e domenica scorsi, in un'altra cantina che si trova alla periferia di Torremaggiore. Il sindaco del Comune foggiano, Emilio Di Pumpo, racconta che «sconosciuti hanno manomesso le valvole di sfiato e i bocchettoni di 3/4 silos, facendo disperdere circa 15mila ettolitri di mosto». «Siamo di fronte ad un'azienda molto giovane sorta cinque anni fa - afferma ancora Di Pumpo -. I proprietari, due fratelli tra i 35 e i 40 anni, sono sotto choc». Mercoledì mattina potrebbe tenersi nella prefettura di Foggia una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in cui verranno affrontati i due episodi.