È agli sgoccioli lo spoglio per le elezioni amministrative: al voto sono andati anche quattro capoluoghi di provincia. Salis vince a Genova, Barattoni a Ravenna. Taranto e Matera al ballottaggio. E in tutto questo esulta il Pd: «Dopo una bellissima campagna tra le persone, due straordinarie vittorie al primo turno a Genova e a Ravenna, con Silvia Salis e Alessandro Barattoni - ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein -, cui vanno il nostro abbraccio e gli auguri di buon lavoro. Con il Pd che cresce di 8 punti rispetto alle ultime elezioni ed è primo partito. Vinciamo anche ad Assisi con Valter Stoppini e sono ottimi i risultati di Taranto, dove andremo al ballottaggio nettamente in vantaggio. Ormai è chiaro, il centrodestra esulta per i sondaggi, noi vinciamo le elezioni».

«Il Partito democratico – ha aggiunto la leader dem – conferma la sua crescita, dopo le regionali dello scorso anno e le europee. Essere testardamente unitari, è necessario ripeterlo oggi più che mai, non è una tesi o un dibattito politologico, ma un dato oggettivo: uniti si vince, congratulazioni a tutte le forze che hanno contribuito a queste belle vittorie!».

A Genova il candidato del centrodestra Pietro Piciocchi ha chiamato al telefono Silvia Salis. È stata una telefonata molto breve e cortese in cui Piciocchi le ha detto che «è stata una vittoria con grandi numeri» e le ha fatto i complimenti con l'augurio di buon lavoro.

Secondo le proiezioni, Ravenna resta al centrosinistra, senza necessità di passare dal ballottaggio: il candidato del centrosinistra Alessandro Barattoni avrebbe infatti una percentuale oltre il 57%.

A Taranto si andrebbe verso il ballottaggio con il candidato del centrosinistra Pietro Bitetti (36,8%) in vantaggi: al secondo posto il candidato Francesco Tacente (civiche supportate dalla Lega), che con il 27,5% sta staccando il candidato del centrodestra Luca Lazzaro.

Matera è avanti Roberto Cifarelli (alla guida di una coalizione riformista), con una forbice tra il 44,5 e il 48,5%. A seguire il candidato sindaco del centrodestra Antonio Nicoletti (31,5-35,5%).

L'affluenza definitiva alle elezioni amministrative in Italia si è attestata al 56,29% in linea con il 56,32% della tornata precedente. Lo si legge sul sito del Ministero dell'Interno quando sono arrivate tutte le sezioni.