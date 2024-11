Le nuove norme saranno discusse dal Consiglio dei ministri lunedì. Contemplate anche la proroga degli aiuti ai giovani per l'acquisto della prima casa e una spesa da 55 milioni per pagare le supplenze a scuola

Una sanatoria su scontrini, ricevute fiscali, fatture non in regola. Tutti i contribuenti che hanno commesso una violazione fra il primo gennaio 2022 e il 30 giugno di quest'anno potranno mettersi in regola pagando però multe ridotte. Ci sarà tempo fino al 15 dicembre. La novità è in un articolo della bozza del decreto legge energia che sarà sul tavolo del Cdm lunedì prossimo.

C'è poi l'introduzione di un bonus benzina per le fasce più deboli, dell'importo di 80 euro che verrà caricato sulla card "Dedicata a te". Per «sostenere il potere d’acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell’incremento del costo del carburante», il Governo mette in campo 100 milioni di euro. Confermato il bonus bollette, con l'Iva al 5% sul gas.

E spunta anche la proroga, fino alla fine dell'anno, degli aiuti agli under 36 per l'acquisto della prima casa.

In tema di scuola «al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico - si legge nella bozza - è autorizzata la spesa di 55,6 milioni di euro per l'anno 2023».

Un altro articolo infine parla di sanità con la proroga dal primo ottobre al primo dicembre della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco.