Proclamato per domani lo sciopero di 24h che coinvolgerà le maggiori compagnie di volo con conseguenti disagi per i passeggeri.

A confermare la notizia Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo. Lo sciopero coinvolgerà i piloti e gli assistenti di volo di Alitalia, Blue Air e Blu Panorama, tecnici della manutenzione e personale di terra delle compagnie, gli addetti all'handling, al catering e delle gestioni aeroportuali.

Un forte contraccolpo per Alitalia in particolare, che sarà costretta a eliminare quasi la metà dei voli in programma. La stessa, però, ha attuato un piano straordinario per tutelare i propri clienti, garantendo alcuni voli con l’impiego di aerei più capienti. Secondo le stime della compagnia, il 61% dei propri passeggeri potrà comunque viaggiare come prestabilito.



Altro stop in vista proclamato per il 24 giugno per la sola Alitalia, indetto dalle sigle di piloti e assistenti riunite nell'Fnta e nella Confael Trasporti Assovolo, che da due anni si trovano in amministrazione straordinaria, con Fs che da sei mesi è in ricerca fallacea di una soluzione di mercato.

Voli Alitalia cancellati 21 maggio 2019

AZ1165 Roma - Lamezia Terme

AZ1168 Lamezia Terme - Roma

AZ1171 Roma - Lamezia Terme

AZ1173 Roma - Lamezia Terme

AZ1174 Lamezia Terme - Milano Linate

AZ1178 Lamezia Terme - Roma

AZ1179 Milano Linate - Lamezia Terme

AZ1184 Lamezia Terme - Milano Linate

AZ1185 Milano Linate - Lamezia Terme

AZ1198 Reggio Calabria - Milano Linate

AZ1156 Reggio Calabria - Roma

AZ1157 Roma - Reggio Calabria

AZ1161 Roma - Reggio Calabria

Voli Alitalia cancellati 22 maggio 2019



AZ1162 Lamezia Terme - Roma

AZ1184 Lamezia Terme - Milano Linate