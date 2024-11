Il 7 e 8 gennaio lezioni a rischio per lo sciopero dei docenti e del personale Ata proclamato dal sindacato Saese (Sindacato autonomo europeo scuola ed ecologia). La notizia dello sciopero è stata data dal Miur. Le due giornate di sciopero riguardano tutto il personale docente e Ata, a tempo indeterminato e determinato, atipico e precario in servizio in Italia e nelle scuole e nelle istituzioni italiane all'estero. Essendo l'istruzione un servizio pubblico essenziale - afferma il ministero - lo sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla normativa vigente.