È in corso dalle 3 di questa mattina lo sciopero dei vettori ferroviari. Terminerà alle 15 dopo che il ministro dei Trasporti, anche a seguito della posizione espressa dalla Commissione Garante degli scioperi ha ordinato il dimezzamento dello stop rispetto alle 24 ore proclamate dai sindacati e confermate dopo il tavolo convocato al Mit per cercare di revocare lo sciopero.

Disagi per i passeggeri che sono stati costretti a riprogrammare i propri viaggi e per i pendolari che si sono dovuti organizzare in altro modo. Stazioni insolitamente deserte e binari vuoti caratterizzano queste prime ore di sciopero.

Nella giornata di ieri il ministro Matteo Salvini ha notificato un'ordinanza ai sindacati in cui ha dimezzato le ore di sciopero, inizialmente fino alle 2 del 14 luglio, che terminerà alle 15 di oggi. Per il segretario della Filt-Cgil Stefano Malorgio l'iniziativa del ministero ha leso il «diritto allo sciopero», mentre la Uilt-Trasporti con i segretari Claudio Tarlazzi e Roberto Napoleoni hanno annunciato di impugnare il provvedimento che «contrasta pesantemente con il diritto allo sciopero previsto dalla nostra costituzione»