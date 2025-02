Tragedia sfiorata nella stazione ferroviaria di San Dona' di Piave, nel Veneziano, dove ieri sera un uomo è scivolato cercando di attraversare la massicciata per cambiare banchina ed è rimasto incastrato sui binari mentre sopraggiungeva un treno.

Il 63enne di Mestre si è reso conto di non potersi più scansare e allora si è rannicchiato sui binari mentre transitava a bassa velocità il regionale proveniente da Portogruaro. Il treno è passato sopra all'uomo ma miracolosamente non lo ha travolto con le ruote, come riportano La Nuova Venezia e Il Gazzettino. I vigili del fuoco sono poi riusciti a estrarlo ed è stato ricoverato in ospedale con un forte trauma cranico.

L'uomo deve essere inciampato oppure scivolato e probabilmente si è salvato solo perché il Regionale 17054 si doveva fermare a San Donà e quindi procedeva rallentando la corsa. Il treno si è subito arrestato, ma l'uomo è rimasto incastrato con il corpo sotto una delle carrozze.

Subito è scattato l'allarme e sul posto si sono precipitati i sanitari del Suem 118 e i pompieri dal distaccamento di San Donà. I vigili del fuoco hanno dovuto compiere una delicata operazione durata una decina di minuti per estrarlo, dopo aver staccato i pantografi del treno per poter operare in sicurezza. L'uomo è rimasto cosciente per tutto il tempo ma era vistosamente sanguinante da un sopracciglio e da una mano. Il centinaio di passeggeri a bordo del Regionale è stato fatto scendere dal treno e ha assistito con trepidazione alle operazioni di soccorso. Il 63enne è stato caricato in ambulanza utilizzando una speciale barella spinale, per evitare possibili danni permanenti, ed è stato portato d'urgenza al Pronto soccorso dell'ospedale di San Donà.