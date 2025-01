Dura accusa per gli episodi del premier dopo gli incidenti di ieri nella Capitale: «Non si utilizzi una tragedia per legittimare la violenza»

«Tra bombe carta, fumogeni e aggressioni, ieri sera a Roma abbiamo assistito all'ennesimo, ignobile episodio di disordine e caos ad opera dei soliti facinorosi scesi in piazza non per manifestare per una causa, bensì per puro spirito vendicativo». È quanto scrive il presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni commentando le proteste a Roma per la morte di Ramy, il giovane egiziano morto durante l'inseguimento delle forze di polizia a Milano.

«Non si può utilizzare una tragedia per legittimare la violenza. Alle Forze dell'Ordine va la nostra solidarietà, – conclude la Meloni - insieme agli auguri di pronta guarigione agli agenti feriti. Siamo dalla vostra parte».