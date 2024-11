Tensioni davanti alla Casa Rosada tra la polizia e la folla in fila da ore per poter dare l'ultimo saluto al Pibe de oro. La bara trasportata al cimitero per motivi di sicurezza

Il feretro di Diego Armando Maradona è stato portato via in elicottero dalla Casa Rosada per motivi di sicurezza. Si sono infatti registrati diversi scontri tra la polizia argentina e i tifosi in attesa di poter dare il loro ultimo saluto al campione alla Casa Rosada.

Dopo la decisione della famiglia di non estendere l'orario oltre le 16 (le 20 italiane), la polizia ha tagliato all'altezza delle Avenida 9 de Julio ed Avenida de Mayo la lunga fila scatenando l'ira delle persone in attesa da ore che hanno reagito attaccando gli agenti con il lancio di oggetti e rovesciando le barriere metalliche. La polizia ha risposto con idranti, sfollagente e fucili con proiettili di gomma.

Sul feretro del Pibe de oro era stata aggiunta anche la maglia numero 10 del Napoli oltre a quelle della Nazionale argentina e del Boca Juniors. I funerali verranno celebrati oggi stesso per volere della famiglia. Maradona sarà sepolto ai Jardin de Bella Vista, un cimitero privato dove già riposano il padre, Don Diego, e la madre, Dalma Salvadora Franco, nota come 'dona Tota'.