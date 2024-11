È quanto emerge dagli ultimi rilevamenti demoscopici Swg. Lega in testa per le intenzioni di voto. Secondo il Pd, ma in calo

Secondo l’ultimo sondaggio della società di rilevamenti demoscopici Swg, Matteo Salvini, con il 43%, è il leader di centrodestra che guida la graduatoria di quelli che raccolgono maggiore fiducia.

Dietro il leader della Lega c'è Giorgia Meloni, che raccoglie il 34%. Sul podio anche Giovanni Toti, che con il suo 22% si piazza davanti a Silvio Berlusconi e Mara Carfagna, appaiati con il 15% a chiudere la 'top five'.

Bene i partiti di governo

Swg ha anche chiesto fra il 17 e il 22 luglio 2019 le intenzioni di voto a 1.500 maggiorenni. Questo il quesito: «Se dovesse votare oggi alle Elezioni politiche a quale dei seguenti partiti darebbe il suo voto?».

E per quanto riguarda i singoli partiti appunto, in testa alla classifica delle intenzioni di voto c’è la Lega di Matteo Salvini può sfoggiare 3,5 punti in più rispetto al voto delle europee 2019, segnando un + 0.1% rispetto alla rilevazione Swg della settimana precedente. Bene anche l’“alleato” M5s, terzo, che raccoglie uno 0,6% in più questa settimana (1,4 rispetto alla tornata elettorale delle europee).

Opposizioni in calo

Perde quota, ma rimane al secondo posto, il Pd di Nicola Zingaretti che questa settimana perde mezzo punto, dopo lo 0,7% perso in precedenza. In calo anche Forza Italia (-0,4%), Fdi di Giorgia Meloni (-0,1%) e +Europa di Emma Bonino (-0,2%). Registrano un lieve miglioramento i Verdi (+0,1%).