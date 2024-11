La serata di bondage si trasforma in un incubo. 59enne rischia di morire soffocato

Una nottata all'insegna del sesso estremo con l'utilizzo di corde, manette, frustini, collari borchiati e altri oggetti, si è conclusa con una corsa in ospedale per un uomo di 59 anni e con l'arresto del suo amico 30enne accusato di lesioni aggravate.

E' successo a Padova dove un 59enne ha rischiato di morire soffocato. A chiamare i soccorsi è stato l'amico 30enne che ha tentato anche di praticare una tracheotomia al compagno per permettergli di respirare. Non riuscendoci, ha avvisato il 118. I sanitari intervenuti hanno trovato il 59enne ancora legato con una fune e che aveva perso le capacità sensoriali. L'uomo è stato trasportato in ospedale dove i medici sono riusciti a salvargli la vita.

Nei guai l'amico 30enne che è stato arrestato con l'accusa di lesioni aggravate e che adesso si trova agli arresti domiciliari in attesa degli sviluppi dell'inchiesta. I due pare si fossero incontrati grazie a un sito internet per appassionati di sesso estremo e bondage e, secondo le prime indagini, non sarebbe stata questa la prima volta che si sarebbero incontrati.