In corso il dibattito alla Camera sulla mozione presentata dalle opposizioni dopo il caso Almasri. Il membro del Governo Meloni: «La giustizia non si brandisce come arma politica»

Alla Camera la mozione di sfiducia al ministro della Giustizia Carlo Nordio, presentata dalle opposizioni dopo il caso Almasri.

E' in corso la replica del ministro, successivamente si terranno le dichiarazioni di voto e il voto sulla mozione di sfiducia.

"Le osservazioni dell'opposizione ricordano i libelli dell'inquisizione. Giachetti è rimasto deluso della denuncia da lui avanzata contro di me come concorrente del reato per i suicidi in carcere, che non ha avuto seguito - ha detto il ministro della Giustizia alla Camera -.

Quando scatta la responsabilità del ministro per i suicidi, per quale numero? Se anche solo uno dei suicidi fosse stato imputabile al ministro della Giustizia, avremmo avuto tutta una serie di processi. La spada della giustizia è una spada senza impugnatura, che ferisce anche chi la brandeggia in modo improprio e come in questo caso ferisce anche chi la usa, soprattutto sempre se si cerca di giurisdizionalizzare qualsiasi scontro politico".