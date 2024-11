«Non stiamo uscendo insieme» e «non c'è alcuna relazione romantica con il primo ministro Meloni». Lo scrive su X Elon Musk rispondendo ad alcuni utenti che hanno pubblicato sulla piattaforma social le immagini del proprietario di Tesla e SpaceX assieme alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della cena di gala alla Ziegfeld Ballroom di New York per la cerimonia di conferimento del "Global Citizen Awards" dell'Atlantic Council. «Ero lì con mia madre», puntualizza Musk replicando a chi allude a una loro frequentazione scrivendo «usciranno insieme?».

Il tycoon, aveva definito il primo ministro italiano «bellissima» durante la cerimonia di premiazione a New York lunedì. Nel consegnare il Global Citizen Award, che a quanto pare la Meloni ha voluto le fosse consegnato proprio da Musk, l'ha descritta come «ancora più bella dentro che fuori» e «autentica, onesta e premurosa». Dal canto suo la premier ha risposto elogiando il «prezioso genio» del miliardario americano, proprietario anche di "X".

Musk a dicembre scorso era stato invitato ad Atreju, l'evento giovanile di Fratelli d'Italia. In quella occasione aveva esaltato le politiche sull'immigrazione adottate dal governo italiano.