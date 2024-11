Arriva dal primo ottobre 2024 la patente a punti per la sicurezza sul lavoro. Lo prevede la bozza del dl Pnrr. Sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

La patente è rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro dopo l'iscrizione alla camera di commercio; l'adempimento, da parte del datore di lavoro e dei lavoratori degli obblighi formativi; il possesso del Durc, del Documento di Valutazione dei Rischi e del Documento Unico di Regolarità Fiscale. La patente parte da trenta crediti e consente di operare con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

All'incontro tra governo e sindacati sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a quanto si apprende, critica il metodo adottato. Rivolgendosi al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, che ha introdotto i lavori, il leader della Uil ha sostenuto che «c'è un problema di metodo. Lei dice che oggi ci illustrerà delle proposte che saranno decise nel Consiglio dei ministri delle 15.30: come al solito, però, l'illustrazione è orale, non abbiamo un testo del documento. Cgil, Cisl, Uil - ha rimarcato Bombardieri - hanno presentato una piattaforma unitaria da circa un anno e mezzo, ma non discutono con la ministra del Lavoro, su questo tema, da luglio dello scorso anno».