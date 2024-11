Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato nuovamente ricoverato all'ospedale San Raffaele da dove era stato dimesso il 19 maggio scorso dopo 45 giorni di ricovero per curare una polmonite complicanza di una leucemia mielomonocitica cronica. Lo spiegano fonti qualificate.

La primogenita di Silvio Berlusconi, Marina, è arrivata all'ospedale San Raffaele di Milano poco dopo le 16. La presidente di Fininvest e di Mondadori è arrivata con la sua auto dall'ingresso di via Olgettina sul retro della struttura, dove si sono di nuovo radunati molti giornalisti e tv.

«Il Presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato all'Ospedale San Raffaele per l'esecuzione di accertamenti programmati in relazione alla nota patologia ematologica» lo scrivono nel bollettino i suoi medici Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri. L'ex premier, sempre a quanto si apprende, sarebbe arrivato da poco nella struttura, accompagnato dalla scorta e si trova in questo momento al reparto Q1 (non in terapia intensiva), dove è stato in occasione dell'ultimo ricovero.

L'ex premier e leader di Fi Silvio Berlusconi è ricoverato in degenza ordinaria all'ospedale san Raffaele per dei controlli decisi dopo che alcuni valori emersi da esami di routine hanno registrato dei picchi anomali.