Roberto Vannacci non ha negato, non ha cambiato discorso e non ha cercato una formula capace di chiudere subito la polemica. Ospite di In Onda su La7, davanti alla domanda se Futuro Nazionale potrebbe accettare finanziamenti provenienti dalla Russia, il leader del nuovo movimento ha scelto una risposta molto più ampia, che vale quasi come una dichiarazione di principio: «Io ricevo finanziamenti legali, quello che è previsto dalla norma. Sono trasparenti e li pubblichiamo. Se mi possono finanziare dagli Stati Uniti, per quale motivo non dovrei accettare da un altro Paese estero? Se è legale va benissimo».

La frase contiene una premessa netta — il rispetto della legge — ma apre comunque uno scenario politico che fino a oggi Vannacci aveva preferito liquidare con battute e smentite. L’ex generale ha sempre negato di ricevere denaro dal Cremlino o da oligarchi russi, ha ironizzato sull’assenza di «ville in Crimea» e ha rivendicato la tracciabilità dei conti del partito. Stavolta, però, non si è limitato a respingere il sospetto. Ha sostenuto che, in linea generale, non vedrebbe alcun problema nell’accettare contributi stranieri, anche da Paesi politicamente avversi all’Italia e all’Unione europea, purché la normativa li consenta.

La distinzione tra legalità e opportunità politica diventa così il vero cuore della questione. Un finanziamento può rispettare formalmente le regole e produrre comunque dipendenze, aspettative o condizionamenti. Il punto non consiste soltanto nel sapere se un contributo arrivi attraverso canali autorizzati, ma nel capire chi lo versa, con quale obiettivo e quale progetto politico intende sostenere.

Vannacci non ha risposto a queste domande. Ha però stabilito che, per lui, il confine coincide con la legge e non con la provenienza del denaro. Continua a leggere su LaCapitale.it