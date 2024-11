Erano impegnati in lavori di potatura degli alberi lungo la circonvallazione di Galatone. Una quinta persona si trova ricoverata in gravissime condizioni

Tragedia sul lavoro nel Leccese: una Golf Volkswagen in fase di sorpasso si è schiantata contro un camion della Eco.man Salento fermo sul ciglio della strada, che a sua volta ha travolto un gruppo di operai impegnati in lavori di potatura degli alberi lungo la circonvallazione di Galatone, in provincia di Lecce. A perdere la vita sono stati il conducente della vettura e tre operai intenti a lavorare. Un quarto operaio è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale 'Vito Fazzi' di Lecce. Sul posto stanno operando vigili del fuoco e carabinieri