È indagato per eccesso di legittima difesa Fredy Pacini, 57 anni, titolare della rivendita di pneumatici di Monte San Savino, che questa mattina nel corso di un'incursione a scopo di rapina ha sparato, e ucciso, uno dei malviventi. L'uomo deceduto è un 29enne di origine moldava. Il secondo uomo, secondo quanto appreso, è riuscito a fuggire e, per lui, sono in corso le ricerche da parte dei carabinieri. Il titolare della ditta aveva subito 38 furti negli ultimi mesi, tanto che da tempo aveva preso l'abitudine di dormire in azienda. Sarebbe stato il titolare della ditta a chiamare i carabinieri.