Tragedia ferroviaria in Spagna, dove due treni ad alta velocità si sono scontrati lungo la linea Madrid-Siviglia, nella provincia di Toledo, in Castiglia-La Mancia. Il bilancio sarebbe pesantissimo: secondo Sky News, che cita le autorità locali, le vittime sarebbero almeno 39, mentre il quotidiano spagnolo El País riferisce di almeno dieci morti. Numerosi i feriti, con le operazioni di soccorso ancora in corso.

L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 28 ottobre, nei pressi della stazione di Urda, intorno alle 8.54. A entrare in collisione sono stati un convoglio della compagnia ferroviaria Renfe e uno di Iryo. Secondo le prime ricostruzioni, uno dei treni avrebbe tamponato l'altro, provocando il deragliamento di alcuni vagoni. Due carrozze sarebbero precipitate lungo una scarpata, rendendo particolarmente complesse le operazioni di soccorso.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti vigili del fuoco, Guardia Civil, Protezione civile e numerose squadre sanitarie. I soccorritori stanno lavorando per raggiungere i passeggeri rimasti coinvolti nell'impatto e recuperare le persone intrappolate tra le lamiere. Uno dei testimoni a bordo ha raccontato alla radio Cadena Ser la drammaticità della situazione, riferendo della presenza di numerosi feriti e vittime e delle operazioni di recupero dei corpi da parte della Guardia Civil.

La circolazione ferroviaria sulla linea ad alta velocità tra Madrid e l'Andalusia è stata completamente sospesa in entrambe le direzioni. L'Adif, società pubblica che gestisce le infrastrutture ferroviarie spagnole, ha comunicato l'interruzione dei collegamenti, mentre Renfe ha previsto la possibilità di modificare o annullare gratuitamente i biglietti dei passeggeri interessati.

Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha espresso il proprio dolore per l'accaduto e la vicinanza alle vittime e alle loro famiglie. Il governo ha annullato gli impegni istituzionali previsti per la giornata, mentre proseguono le attività dei servizi di emergenza.

La tragedia riporta alla memoria il gravissimo incidente ferroviario dello scorso 18 gennaio, quando, nella provincia di Cordoba, lo scontro tra due treni sulla linea ad alta velocità Madrid-Siviglia provocò 45 morti e 123 feriti. A distanza di pochi mesi, la rete ferroviaria spagnola è nuovamente teatro di un disastro dalle conseguenze drammatiche.