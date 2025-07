La sparatoria è avvenuta alla fine di una festa per il lancio dell'album di un rapper locale. Tra le vittime due ragazzi di 24 e 25 anni. I tiratori potrebbero essere più di uno

Quattro persone sono state uccise e altre 14 sono rimaste ferite in una sparatoria di massa avvenuta ieri sera a Chicago nei pressi di un ristorante a River North. Lo riporta ABC7 Chicago citando la polizia locale.

La polizia ha riferito che un veicolo scuro è passato davanti alla folla e sono stati sparati dei colpi. Il veicolo si è poi dato alla fuga.

Un informatore presente sul posto ha dichiarato che le vittime sono state colpite da colpi di arma da fuoco mentre uscivano da un evento organizzato da un rapper locale. Le vittime sono due ragazzi di 24 e 25 anni e due donne.

Quattro dei feriti sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni. Gli abitanti della zona raccontano di aver udito diversi colpi di arma da fuoco.

La polizia sta ancora indagando, ma una fonte ha riferito a ABC7 che si ritiene siano coinvolti più tiratori. La sparatoria è avvenuta alla fine di una festa per il lancio dell'album del rapper di Chicago Mello Buckzz, ha riferito al Sun-Times un testimone presente all'interno del locale. Diversi bossoli sono stati visti all'interno e all'esterno del locale. Un testimone ha dichiarato di aver udito almeno due dozzine di spari prima che diversi agenti di polizia si precipitassero sul posto.