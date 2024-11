Spari in una fabbrica della Mercedes Benz in Germania. La notizia è stata confermata dal portavoce della polizia, che parla di due morti nell'impianto 56 di Sindelfingen, nel sudovest del Paese. Il responsabile è stato arrestato. Non si conoscono al momento ulteriori dettagli di quanto avvenuto nella fabbrica dove viene assemblata la classe S.

Secondo la Bild, che cita alcuni dipendenti dello stabilimento, il killer avrebbe aperto il fuoco nell'area degli uffici dei capisquadra. L'aggressore, 53 anni, sarebbe un dipendente esterno di una società di logistica.

La sparatoria è avvenuta intorno alle 7.45, non ci sono ulteriori dettagli, ma la situazione è ora «sotto controllo», ha affermato la portavoce della polizia di Ludwigsburg Yvonne Schachte. Decine di agenti sono sul posto.