Due dei feriti versano in gravi condizioni, uno in terapia intensiva. La polizia al lavoro sulla dinamica dei fatti

È di un morto e tre feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in serata in via Machiavelli, nella zona delle cosiddette case parcheggio, al rione Tamburi di Taranto. Secondo fonti dell'Asl, un uomo è deceduto poco dopo il trasporto al pronto soccorso, un altro - colpito alla testa - è in gravissime condizioni ed è ricoverato in rianimazione.

Secondo le prime ricostruzioni, l'episodio ha visto coinvolte diverse persone, molte delle quali raggiunte da colpi d'arma da fuoco. Non risulta il coinvolgimento di un minore nella sparatoria, ipotesi circolata successivamente al fatto. Sono stati ritrovati diversi bossoli calibro 7,65 e quindi pare che siano stati esplosi numerosi colpi, almeno dieci.

Una terza persona ha riportato ferite serie ed una una quarta è stata ferita alla gamba destra ma non è grave. Sul posto polizia, carabinieri e polizia locale. Diversi i bossoli repertati dalla Scientifica. Tra i feriti ci sarebbe il figlio della persona deceduta.