Ha preso una svolta inaspettata l'arresto di Alessandro Basciano, l'influencer di 35 anni arrestato a Milano per stalking dopo la denuncia dell'ex compagna, Sophie Codegoni, modella di 23 anni: 24 ore dopo essere entrato in cella, l'uomo è stato scarcerato «senza prescrizione alcuna» dal gip Anna Magella, che ha revocato l'ordinanza di custodia cautelare dopo l'interrogatorio di garanzia avvenuto a San Vittore.

Appena uscito dal carcere, dove lo attendevano alcuni amici, Basciano è stato contattato telefonicamente da Fabrizio Corona, secondo quanto raccontato dal difensore Leonardo D'Erasmo.

«Ho un carattere di m...ma non sono uno stalker» ha detto il dj e influencer che già questa mattina davanti al gip aveva respinto ogni accusa: «sono stato utilizzato come un capro espiatorio per qualcosa che non ho commesso».

Sempre secondo quanto riferito dal legale, la sua innocenza sarebbe stata dimostrata così chiaramente che nella revoca dell'ordinanza cautelare «non c'è alcuna prescrizione». Nella revoca dell'ordinanza si negherebbe la presenza di «gravi elementi».

«Ha risposto per 3 ore al magistrato - ha sottolineato il legale - ha dato la sua versione e le prove sui fatti». «Nelle sedi opportune dirò tutta la verità di un anno a questa parte di abusi e di tutto quello che ho passato fino a cinque giorni fa», ha aggiunto Basciano parlando con i giornalisti all'uscita dal carcere. «Sono stato bene. Ringrazio il comandante e tutti perché mi hanno voluto tutti bene».