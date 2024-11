Joe Biden è il 46mo presidente degli Stati Uniti, secondo le proiezioni di Cnn. Risulta eletto anche secondo l’Associated Press e Nbc. Con lui, entra nella storia anche Kamala Harris, prima vicepresidente donna.



Joe Biden, dunque, ha già vinto le elezioni, con Ap e altri media annunciano che il democratico ha conquistato anche il Nevada. Allo stato attuale, dispone di 290 grandi elettori.

«Il lavoro davanti a noi sarà difficile ma vi prometto questo: sarò il presidente di tutti gli americani», ha twittato Biden. «Sono onorato che gli americani mi abbiano scelto come loro presidente».

Trump, però, non concede la vittoria e non ammette la sconfitta. La sua offensiva legale contro il risultato delle elezioni inizierà «lunedì per assicurare che le leggi elettorali siano rispettate e che venga eletto il legittimo vincitore», ha affermato il presidente uscente, assicurando che «questa elezione è lungi dall'essere finita». «La vittoria di Joe Biden – ha detto - non è stata certificata in tutti gli Stati».

Intanto, da New York a Washington esplode l'entusiasmo in strada per la vittoria di Biden. I clacson festeggiano il 46mo presidente americano fra le grida di gioia dei passanti sui marciapiedi. Folla davanti alla Casa Bianca. La piazza antistante a 1600 Pennsylvania Avenue cambia così pelle: da teatro delle proteste a teatro dei festeggiamenti. 'You're fired' ('sei licenziato') è lo slogan del popolo di Joe Biden per festeggiare per la vittoria. La frase che sta tanto a cuore all'attuale inquilino della Casa Bianca, e che lo ha reso famoso durante lo show Apprentice, viene questa volta usata contro di lui.

Joe Biden e Kamala Harris sono il ticket alla presidenza che ha incassato più voti nella storia americana. Mentre lo scrutinio è ancora in corso, Biden e Harris hanno ottenuto già quasi 75 milioni di voti.

«Questa elezione riguarda molto di più Joe Biden o me. Riguarda l'anima dell'America e la nostra volontà di lottare per essa. Abbiamo molto lavoro davanti a noi. Iniziamo», ha twittato la vice presidente eletta Kamala Harris.

Kamala Harris in tenuta da jogging che parla al cellulare con Joe Biden e dice: «Ce l'abbiamo fatta! Sarai il nuovo presidente degli Stati Uniti». È il video di qualche secondo che la vice presidente eletta ha postato sul suo account Twitter per celebrare la vittoria.

Le reazioni

«Gli elettori hanno parlato e hanno scelto Joe Biden e Kamala Harris come nostri prossimi presidente e vicepresidente. È una squadra che ha fatto la storia, il rifiuto di Trump e una nuova pagina per l'America. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo obiettivo. Avanti, insieme», ha scritto Hillary Clinton su Twitter.

«Abbiamo salvato la repubblica! Congratulazioni a Joe Biden per la sua vittoria per l'anima del nostro paese. Congratulazioni a Kamala Harris per aver scritto la storia. È tempo di guarire e tempo di crescere insieme. E pluribus unum». Così la speaker della Camera Usa Nancy Pelosi su Twitter.

Anche il presidente Sergio Mattarella si è congratulato con Biden: «Desidero esprimerLe, a nome della Repubblica italiana e mio personale, i più calorosi rallegramenti per la Sua elezione alla Presidenza degli Stati Uniti d'America. Il popolo americano ha affidato a Lei, a seguito di un confronto che ha visto una straordinaria partecipazione, il mandato di guidare gli Stati Uniti in un momento drammaticamente complesso per l'intero pianeta. La comunità internazionale ha bisogno del contributo statunitense, a lungo protagonista nel costruire le regole del multilateralismo, per affrontare una crisi senza precedenti che sta mettendo a repentaglio la salute, la vita e l'avvenire di milioni di persone».

«Congratulazioni al presidente eletto Joe Biden. L'amicizia tra Italia e Stati Uniti ha radici profonde e storiche. Pronto a continuare a lavorare per rafforzare le nostre relazioni in difesa della pace e della libertà», ha scritto invece su Twitter il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.



Il presidente francese, Emmanuel Macron, sempre usando Twitter, si è limitato a un esplicito «lavoriamo insieme».

Trump non si arrende

Donald Trump già nelle ore precedenti ha continuato ad accusare ancora una volta via twitter: «Decine di migliaia di voti illegali sono stati ricevuti dopo le ore 20 dell'Election Day, cambiando i risultati in Pennsylvania e in altri Stati».

«Non c'è alcuna prova che ci siano stati brogli o voti illegali alle elezioni americane», aveva detto Ellen Weintraub, componente della Commissione elettorale federale, alla Cnn. Weintraub ha parlato di «pochissime denunce» di eventuali scorrettezze, ma nessuna di queste suffragata da prove.