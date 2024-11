La segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, ha posticipato al 5 giugno la data del default se non si troverà un accordo sul tetto del debito. Prima la scadenza era stata fissata al 1 giugno. «Sulla base dei dati più recenti, stimiamo che il Tesoro avrà risorse insufficienti per soddisfare gli obblighi del governo se il Congresso non alzerà il tetto del debito entro il 5 giugno», ha scritto Yellen in una lettera allo speaker della Camera, Kevin McCarthy.

Il presidente Joe Biden ha detto di essere fiducioso di riuscire ad ottenere un accordo sul debito entro questa sera, secondo quanto riferiscono i giornalisti al seguito del presidente americano.