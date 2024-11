Con una decisione nella notte, il Senato americano ha approvato una legge che porterebbe al divieto di usare il social cinese TikTok sull’intero suolo a stelle & strisce. Una misura che concede sei mesi all’azienda cinese ByteDance per vendere la piattaforma che, se questo non avvenisse, sarà bandita. Un divieto che potrebbe generare azioni legali senza precedenti in materia di social

La “palla” ora passa a Biden

La misura varata dal Senato USA è contemplata nel pacchetto di aiuti esteri da 95 miliardi di dollari, che annovera anche l’assistenza militare a Ucraina, Israele e Taiwan. Ora tutto finirà direttamente sulla scrivania del presidente Biden.

Continua a leggere su LaCity Mag