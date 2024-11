Per il portavoce dell'Alto rappresentante Ue: «Le vite civili devono essere protette in ogni circostanza»

Israele ha colpito di nuovo a Gaza. Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui un velivolo ha centrato un'auto sulla quale viaggiava «una squadra terroristica portava missili anti tank a Khan Younis nel sud della Striscia». I media locali riferiscono di 2 morti ma al momento non c'è conferma in Israele.

«L'Unione europea è seriamente preoccupata per l'escalation a Gaza a seguito dei raid aerei israeliani di oggi. L'Ue deplora profondamente la perdita di vite civili, compresi i bambini, e chiede il rispetto del diritto internazionale umanitario. Le vite civili devono essere protette in ogni circostanza». È quanto riferisce in una nota il portavoce dell'Alto rappresentante Ue, Josep Borrell. «Esortiamo tutte le parti a esercitare la massima moderazione, promuovere la calma e lavorare per un orizzonte politico e una stabilità regionale in linea con gli impegni delle dichiarazioni di Aqaba e Sharm el Sheikh», aggiunge.