Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 6 ottobre, lo Stromboli è ritornato in attività. Una forte esplosione è stata chiaramente avvertita dagli abitanti e dai turisti presenti sull'isola. La nuova eruzione ha prodotto una ricaduta di detriti, che ha interessato l'area del Pizzo Sopra la Fossa e la Sciara del Fuoco con rotolamento del materiale caldo sino alla linea di costa.

L'attività è seguita dai vulcanologi dell'Ingv e dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, che hanno riferito: «Le reti di monitoraggio hanno registrato alle ore 16:18, una variazione dei parametri monitorati. In particolare si osserva un'anomalia termica dalle telecamere di sorveglianza». Al momento non sono registrati problemi per persone o cose, ma sono comunque in corso, tutti gli approfondimenti del caso e nelle prossime ore non si escludono altre esplosioni e per questo motivo la situazione resta da monitorare quotidianamente.