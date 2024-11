La ragazza non aveva con sé documenti e non è stata ancora identificata. Potrebbe essere di origini straniere. Indagano i carabinieri

È stato il custode dell’università Iulm di Milano impegnato nel giro mattutino per aprire le aule a trovare il corpo senza vita di una studentessa. La giovane sarebbe stata trovata con una sciarpa stretta intorno al collo in uno dei bagni dell’ateneo.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi. Potrebbe essersi trattato di un gesto volontario. La studentessa non aveva addosso documenti, quindi non è stata ancora identificata. Potrebbe avere intorno a 25 anni ed essere di origini straniere. Il cadavere è stato rinvenuto all’interno dell’edificio numero 5. Indagano i carabinieri.