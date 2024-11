La ragazza ha denunciato la violenza subita in una zona di campagna nella notte tra il 30 e il 31 agosto dopo aver accettato un passaggio in macchina

Una 23enne ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo, la notte tra il 30 e il 31 agosto scorsi, nelle campagne di Massafra, in provincia di Taranto. Dopo il racconto della giovane, raccolto dai carabinieri in ospedale dove la 23enne è andata subito dopo gli abusi, sono stati fermati e portati in carcere un 23enne, un 27enne e un 34enne con l'accusa di violenza sessuale di gruppo. La notizia è pubblicata dalla Gazzetta del Mezzogiorno.

Secondo quanto ricostruito, la ragazza stava tornando a casa verso le due di sabato mattina, in compagnia di due amici, un uomo e una donna. Durante il tragitto sono stati avvicinati da un'auto con a bordo i tre arrestati che hanno offerto loro un passaggio. L'invito è stato accettato perché il gruppetto conosceva uno dei ragazzi nell'auto.

Gli amici della 23enne sono stati accompagnati a casa per primi mentre la giovane, rimasta sola in auto, è stata portata in campagna dove è stata violentata. Dopo avere abusato di lei, i tre l'hanno riportata a casa, facendola scendere dall'auto poco prima di arrivare, intimandole di non raccontare nulla.

La ragazza, però, ha chiamato suo fratello e con lui ha raggiunto l'ospedale dove i medici hanno accertato la violenza sessuale e hanno attivato il protocollo previsto in questi casi contattando le forze dell'ordine. I carabinieri hanno raccolto la testimonianza della ragazza e sono riusciti a individuare l'auto dei tre mentre erano ancora in giro.