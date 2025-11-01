La vittima aveva 47 anni, lascia moglie e tre figli. L'altro agente è stato operato ed è in prognosi riservata

Un poliziotto di 47 anni è morto a Torre del Greco, in provincia di Napoli, in un incidente stradale intorno alle 2 della notte scorsa. Un altro agente è rimasto ferito. Col passare delle ore, si prova a fare chiarezza sull'incidente costato la vita ad Aniello Scarpati, 47 anni di Portici, capo pattuglia della volante. Al momento gli inquirenti che hanno operato sul posto tutta la notte propenderebbero per uno scontro verificatosi nella zona di viale Europa causato dalla perdita di controllo dell'autista che viaggiava sulla corsia opposta a quella della volante (in un primo momento si era ipotizzato un inseguimento in corso).

La vettura, una BMW X4, avrebbe urtato la macchina condotta dagli agenti, facendola precipitare in un dirupo posto vicino alla zona della Ferrovie dello Stato. Scarpati sarebbe morto praticamente sul colpo, mentre l'altro poliziotto è stato trasportato in ospedale e sottoposto ad un delicato intervento: l'uomo è ricoverato in prognosi riservata in condizioni considerate gravi. La vittima lascia una moglie e tre figli.

È stato arrestato il 28enne che era alla guida del Suv che si è scontrato con la volante della Polizia provocando la morte di un agente. Gli viene contestato il reato di omicidio stradale aggravato dall'uso di sostanze stupefacenti: i test sono risultati positivi. La sua posizione e quella degli altri due maggiorenni che erano in auto con lui è al vaglio della Procura di Torre Annunziata mentre quella dei tre minorenni viene esaminata dalla Procura dei minori. Contestata al 28enne anche l'omissione di soccorso con gli altri cinque passeggeri, di cui 3 minori.

In base a una prima ricostruzione dell'incidente, la volante si è scontrata frontalmente con il Suv che procedeva ad alta velocità e l'agente Scarpati, sbalzato dalla vettura, è deceduto sul colpo. In gravi condizioni a causa di diverse fratture anche il collega che era alla guida, si è reso necessario un intervento chirurgico e adesso la prognosi per lui è riservata. Sul luogo del grave incidente si è recato il questore di Napoli, Maurizio Agricola, successivamente è andato anche in ospedale dall'agente ferito e poi a casa dell'agente deceduto.