«Mi fa piacere leggere, dai dati emersi in questi giorni, che, per il ponte dell'Immacolata, sono previste performance in linea con il 2019. È sicuramente importante lasciarsi alle spalle il periodo della pandemia e tutto ciò che questo ha comportato per il settore». Lo ha detto il ministra del Turismo Daniela Santanchè sui dati relativi al ponte dell'8 dicembre.

Secondo un'indagine di Cna Turismo e Commercio, in tutta Italia vacanzieri che pernotteranno in strutture alberghiere ed extra-alberghiere arriveranno a quota quattro milioni tra giovedì 7 e domenica 10 dicembre. A queste cifre vanno aggiunti i dieci milioni di vacanzieri, italiani nella quasi totalità, che limiteranno a un solo giorno la loro uscita fuori casa.

«Oggi i numeri - spiega - ci parlano di un comparto in salute: per il ponte, infatti, si prevede una spesa di 2,7 miliardi e un giro d'affari complessivo di 6 miliardi. E questo ci deve far guardare al futuro con fiducia e ottimismo, ma dobbiamo fare di più. Dobbiamo andare oltre la filosofia della stagionalità. Dobbiamo compiere il salto di qualità verso la destagionalizzazione, un obiettivo alla portata del comparto, che è sicuramente pronto a gestire i flussi in concomitanza con festività e alta stagione, ma anche capace a distribuirli nel tempo e nello spazio», ha concluso la ministra, dicendosi certa che «Ci riusciremo».