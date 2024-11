Nella tarda serata di ieri una pattuglia dell'Aliquota radiomobile dei carabinieri di Terracina, circolando sulla via Appia, ha ricevuto un alert dal dispositivo di lettura targhe installato a bordo, che ha segnalato il transito di una Fiat 500 X, "clone" di un originale, di proprietà di una donna di origini campane.

Insospettiti, gli operanti hanno seguito il veicolo, con a bordo solo il conducente, fino a fermarlo all'altezza dell'ingresso nord del centro abitato: il giovane alla guida, classe 1994 di Fondi, è apparso molto agitato, al punto da portare i militari a eseguire una approfondita perquisizione, rinvenendo, in un doppio fondo ricavato nel porta oggetti dell'abitacolo, ben 14 pistole, di varia marca e calibro, tutte con matricola abrasa. Alcune armi sono risultate classificate "da guerra".

Il giovane, incensurato, è stato dichiarato in stato di arresto e portato in carcere, su disposizione della Procura di Latina, con cui i militari hanno agito in stretta sinergia.