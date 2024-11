Terremoto a 5 Stelle. Luigi Di Maio, dopo la disfatta elettorale alle europee, ha deciso di sottoporsi sulla piattaforma Rousseau al giudizio degli iscritti che dovranno decidere se riconoscono ancora in lui o meno il capo politico del M5s. Ad annunciarlo è stato lo stesso vicepremier sul Blog delle Stelle.

Il clamoroso annuncio

«Chiedo di mettere al voto degli iscritti su Rousseau il mio ruolo di capo politico – scrive Di Maio - perché è giusto che siate voi ad esprimervi. Gli unici a cui devo rendere conto del mio operato. Sarà tutto il movimento 5 stelle a scegliere. Se il movimento rinnoverà la fiducia in me allora ci metteremo al lavoro per cambiare tante cose che non vanno. Io personalmente con ancora più impegno e dedizione. Non sono mai scappato dai miei doveri e se c'è qualcosa da cambiare nel MoVimento lo faremo – prosegue il leader pentastellato -. Chiedo di mettere al voto degli iscritti su Rousseau il mio ruolo di capo politico, perché è giusto che siate voi ad esprimervi. Gli unici a cui devo rendere conto del mio operato». E ancora: «A differenza di alcuni, ma assieme a tanti anche di voi, sono sei anni che non mi fermo e credo di aver onorato sempre i miei doveri, rendendone sempre conto a tutti gli iscritti e gli attivisti del MoVimento».

Il voto in programma per domani

«Confermi Luigi Di Maio come capo politici del M5S?»: questa la domanda a cui gli iscritti su Rousseau sono chiamati a rispondere per confermare o meno il capo politico. E intanto, a Palazzo Chigi, è in corso l' incontro tra il premier Giuseppe Conte ed l'altro vicepremier Matteo Salvini. Quali scenari all'orizzonte?