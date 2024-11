Cresce ancora il numero delle vittime del violento terremoto ad Haiti. Il nuovo bilancio è di almeno 1.297 morti. I numeri sono resi noti dall'agenzia di protezione civile del paese, in un aggiornamento che ha quasi raddoppiato il numero precedente di morti. Ora dopo ora si affievoliscono le speranze di trovare sotto le macerie persone ancora vive. Gli ospedali sono al collasso: accolti oltre 5mila ferite secondo le stime.

Si teme che la situazione si possa ulteriormente aggravare nelle prossime ore per l’arrivo della tempesta tropicale Grace. Nel frattempo il primo ministro Ariel Henry ha dichiarato lo stato d'emergenza. La misura sarà in vigore per un mese. Il drammatico bilancio delle vittime si somma alla profonda crisi politica e civile attraversata dal Paese dopo l’assassinio del presidente Moise.