Rientrato l’allarme tsunami. L’epicentro è stato registrato in mare, al largo dell'isola di Mindanao

Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali. Il Pacific tsunami warning center (Ptwc), gestito dalla National Oceanic and Atmospheric Administration aveva emesso inizialmente un'allerta tsunami, poi rientrata.

L’epicentro in mare, al largo dell'isola di Mindanao, a una profondità di 33 chilometri, a circa 32 chilometri a sud-ovest della città di Maasim, nella provincia di Sarangan. Il bilancio delle vittime è attualmente di 19 morti e più di 200 persone ferite, ma le notizie sono in costante aggiornamento.