Diverse scosse di terremoto in Umbria. La prima è stata piuttosto intensa e avvertita in diverse aree del Perugino. Epicentro a Umbertide. La magnitudo del sisma, registrato alle 16.05, è stata di 4.4 alla profondità di appena 10 chilometri. I controlli effettuati in provincia di Perugia dopo la scossa di terremoto hanno escluso al momento danni a persone o a cose. Lo sottolinea il Dipartimento della Protezione Civile dopo aver fatto una serie di verifiche con le strutture locali della protezione civile.

Dopo una serie di scosse più lieve, la terra è tornata a tremare in serata. Alle ore 20:08 scossa di magnitudo 4.6, sempre con epicentro a Umbertide (a circa 17 km da Gubbio e 20 da Perugia). Profondità 6 chilometri. I palazzi hanno tremato anche nel centro del capoluogo umbro. Alle ore 20:13 nuova replica: stavolta magnitudo 3.9, con profondità 5 chilometri.

Circolazione dei treni precauzionalmente sospesa sulla ex Ferrovia centrale umbra tra Ponte Pattoli, nella zona di Perugia, e Ranchi, nel tiferate, in seguito al sisma nella zona di Umbertide. Lo ha annunciato Rfi, che gestisce la linea. «La sospensione precauzionale del traffico ferroviario è stata adottata - riferiscono le Ferrovie - per consentire ai tecnici di Rete ferroviaria italiana (Gruppo FS) i controlli previsti dalle normative di sicurezza sullo stato della linea dopo l'evento sismico».