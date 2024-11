Si è appoggiato ad un palo della luce ed ha probabilmente toccato un circuito elettrico che fuoriusciva mentre cercava di scavalcare un cancello. Giovanni Cepparulo, 25 anni, è morto sul colpo fulminato. E' successo a Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane, che avrebbe dovuto sposarsi il prossimo mese, stava scavalcando un cancello per raggiungere una ragazza quando avrebbe inavvertitamente toccato il palo della luce rimanendo folgorato. La polizia sta tentando di accertare come sia potuta accadere la disgrazia e se possano esserci delle responsabilità a carico di chi avrebbe dovuto effettuare la manutenzione. Sul corpo del giovane è stata disposta l'autopsia.