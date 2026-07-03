Inutili i soccorsi del 118. I tre giovani che erano con lui sono finiti sotto indagine per omissione di soccorso

Un cittadino peruviano di 28 anni, Arigusto Encarnassion Alfredo, è morto annegato nella notte scorsa in una piscina pubblica di Milano dopo essersi tuffato insieme a tre amici nella piscina Romano, quando l'impianto era ormai chiuso al pubblico. L'allarme è scattato intorno alle 23. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane, e gli agenti della Questura di Milano, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

I tre amici che erano con la vittima – un giovane brasiliano, un cittadino mauritano e una ragazza colombiana – sono stati iscritti nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di omissione di soccorso. Secondo una prima ricostruzione della Polizia, il 28enne si sarebbe diretto verso la parte più profonda della piscina senza più riemergere. Gli amici avrebbero assistito alla scena senza intervenire e si sarebbero poi allontanati.

Successivamente il giovane mauritano avrebbe chiesto aiuto a un passante, che ha contattato i soccorsi. Dalle prime informazioni raccolte dagli investigatori, i quattro avrebbero consumato bevande alcoliche prima di introdursi all'interno della piscina comunale, nonostante la struttura fosse chiusa al pubblico. Le indagini della Polizia proseguono per chiarire l'esatta successione dei fatti e accertare eventuali ulteriori responsabilità.