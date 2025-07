Stavano lavorando alla ristrutturazione di un palazzo di sei piani in via San Giacomo dei Capri. Sul posto vigili del fuoco e polizia

Tre operai sono morti cadendo da un montacarichi in un cantiere a Napoli. I tre stavano lavorando alla ristrutturazione di un palazzo in via San Giacomo dei Capri. L'incidente si è verificato alle 9.40. Secondo quanto si apprende, è per un incidente durante la ristrutturazione in un edificio di 6 piani che si è verificato il grave incidente costato la vita ai tre operai. Sul posto al lavoro di vigili del fuoco e la Polizia di Stato.