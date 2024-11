Shmuel Peleg, nonno di Eitan unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, risulta indagato dalla procura di Pavia per sequestro di persona aggravato per aver prelevato il bimbo dalla casa della zia - tutrice del piccolo- e averlo portato in Israele. Nel sinistro si ricorderà morirono 14 persone, tra cui i genitori, il fratellino e bisnonni del bimbo.

La procura di Pavia aveva subito aperto un fascicolo per sequestro di persona, ora il nonno risulta iscritto nel registro degli indagati per sequestro di persona aggravato dalla minore età della vittima. Il piccolo sabato sera sarebbe dovuto far rientro nella casa della zia, alle porte di Pavia, ma il nonno lo ha sottratto e portato in Israele con un volo privato partito probabilmente da Lugano.

Peleg, nonno di Eitan, unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, ha portato il piccolo in Israele «dopo aver tentato invano per mesi di poter portare la voce della famiglia materna nel procedimento civile di nomina del tutore. Dopo essere stato estromesso dagli atti e dalle udienze e preoccupato dalle condizioni di salute del nipotino, ha agito d’impulso» hanno affermato i legali Sara Carsaniga, Paolo Polizzi e Paolo Sevesi che ridimensionano il fatto.