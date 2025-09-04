Il 49enne ha avuto un malore poche ore dopo il rito civile. Gli operatori del 118 giunti sul posto hanno provato a rianimarlo prima di trasferirlo in ospedale, dove i medici hanno constatato il decesso

Un uomo di 49 anni è morto durante la festa di matrimonio, poche ore dopo il rito civile nel comune di Bornasco (Pavia), in Oltrepò Pavese.

Il dramma si è consumato ieri in un agritur ismo di Montebello della Battaglia (Pavia). A darne notizia è oggi il quotidiano "La Provincia Pavese".

Antimo Squillace, 49 anni, operaio di Bornasco (Pavia), si è sposato ieri mattina in municipio con Federica Vespo, 31 anni.

La coppia si è poi spostata con parenti e amici all'agriturismo di Montebello. I due sposi stavano cambiandosi quando Squillace è stato colpito da un malore improvviso. Gli operatori del 118 sono subito giunti sul posto. Il 49enne è stato rianimato per oltre un'ora, e poi trasferito in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia, dove i medici però non hanno potuto far altro che constatare il decesso.