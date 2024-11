Il drammatico rogo è avvenuto vicino a Tauru, nel distretto di Nuh di Haryana intorno alle 2 del mattino. Gli ustionati, alcuni di loro gravi, sono stati portati d'urgenza in ospedale

Almeno otto persone sono morte bruciate vive e più di 20 sono rimaste ferite su un autobus che ha preso fuoco nel nord dell'India. Lo riferisce l'agenzia Pti.

L'incidente è avvenuto vicino a Tauru, nel distretto di Nuh di Haryana, intorno alle 2 del mattino, sulla superstrada Kundli-Manesar-Palwal. L'autobus trasportava circa 60 persone, tutte residenti nel Punjab e Chandigarh e di ritorno da Mathura-Vrindavan, come ha riferito la polizia. I feriti, alcuni in gravi condizioni, sono stati portati d'urgenza in ospedale.