È accaduto nella notte a Barcellona Pozzo di Gotto. Per i due giovani vani i tentativi di soccorso messi in atto dai sanitari

Tragedia nella notte a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese. Due giovani di 17 anni sono morti in un incidente stradale che si è verificato all'incrocio tra la via Kennedy e la via San Vito. Lo scontro ha coinvolto uno scooter con a bordo i due giovani e un'auto. L'impatto è stato violento.

I due ragazzi, da una prima ricostruzione, sono stati sbalzati dalla sella finendo contro un muretto e un'auto in sosta. L'auto invece, una Fiat Punto, è andata a sbattere contro un albero. Per i due ragazzi non c’è stato nulla da fare: sono morti sul colpo e nulla hanno potuto i soccorritori di un'ambulanza giunta poco dopo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente. Le salme sono state trasferite all'obitorio del Policlinico di Messina.