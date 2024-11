Un bimbo di 6 anni è morto questa mattina travolto dal trattore guidato dal nonno. Secondo le prime ricorstruzioni fatte dai carabinieri, l'anziano alla guida del mezzo agricolo non si sarebbe accorto della presenza del nipote e, facendo una manovra, lo avrebbe travolto e ucciso.





È successo a San Biagio nel cuneese. I familiari del piccolo hanno subito avvisato i soccorsi ma il personale medico intervenuto nell'azienda agricola di proprietà della famiglia non ha potuto far altro che constatare la morte del bimbo.



Il nonno è stato trasportato in ospedale in stato di choc mentre il corpo del bambino e stato trasferito nella camera mortuaria in attesa delle decisioni del magistrato che conduce le indagini sull'incidente.