Oggi non partiranno due Frecce dirette a Reggio. In corso le verifiche tecniche. La rabbia dei passeggeri. In graduale ripresa i collegamenti da e per Venezia e Genova

Circolazione ferroviaria sospesa da poco prima delle otto di stamane sulle linee Milano-Genova, Milano-Venezia e Milano-Bologna per verifiche tecniche alla linea elettrica nel nodo di Milano. I treni registrano ritardi e cancellazioni.

In corso l'intervento dei tecnici di Rfi. «Si consiglia di evitare o limitare gli spostamenti in treno a quelli strettamente necessari e di riprogrammare i viaggi rinviabili», l'invito che si legge sul sito di Trenitalia. La circolazione risulta invece regolare sulla linea Milano-Torino.

Sono dodici, poco prima delle 10, i treni in coda dalle 7.30 per un «guasto della linea elettrica» annunciato in stazione Centrale a Milano. Nove sono quelli di Alta velocità. Otto quelli cancellati in arrivo, quattro quelli cancellati in partenza. Dal tabellone risultano ritardi tra i 30 e i 160 minuti «ma sono destinati ad aumentare» spiega un addetto di una biglietteria che presenta una lunga fila.

Tra i treni Alta Velocità che oggi non fermeranno a Milano Centrale, ce ne sono anche due diretti a Reggio Calabria: si tratta in particolare della Freccia rossa 9583 Torino Porta Nuova (8:00) - Reggio Calabria Centrale (19:02) e della Freccia rossa Torino Porta Nuova (10:00) - Reggio Calabria Centrale (21:24).

È possibile consultare tutte le informazioni sulla circolazione sui siti web di Rfi e delle imprese ferroviarie.

L’attacco di Renzi a Salvini

«I treni da Milano sono bloccati per un guasto e hanno più di un'ora di ritardo. Si vede che Salvini è rientrato a tempo pieno al Ministero. Il nostro incontro di oggi, allora, inizia alle 12 e non alle 11». A scriverlo su X è il fondatore di Italia Viva Matteo Renzi atteso a Firenze.

Trenitalia: «Evitate gli spostamenti in treno»

«Si consiglia di evitare o limitare gli spostamenti in treno a quelli strettamente necessari e di riprogrammare i viaggi rinviabili». È l'invito che si legge sul sito di Trenitalia dopo la sospensione della circolazione ferroviaria in Stazione Centrale a Milano da stamani alle 7.50 sulle linee per Genova, Venezia e Bologna a causa di «verifiche tecniche – ha fatto sapere Trenitalia, alla linea elettrica».

Blocco treni a Milano, guasto alla linea aerea

Sarebbe un guasto alla linea aerea quello che sta creando problemi alla circolazione, con forti ritardi e cancellazioni di treni, e relativi disagi ai passeggeri, nel nodo ferroviario di Milano. Secondo quanto riferito dalla Polfer infatti, gli accertamenti tecnici riguardano, tra le altre cose, un non meglio precisato danno alla linea aerea che sarebbe stato causato da «un treno in partenza, questa mattina, a Milano, poco dopo le 7».

Ritardo treni fino a 140 minuti a Roma

Treni con ritardi fino a 140 minuti alla stazione Termini di Roma per il «guasto della linea elettrica» che si è verificato all'altezza del nodo di Milano. Tanti i passeggeri in attesa in stazione. Al momento non si registrano criticità. A monitorare la situazione la Polfer.

Circolazione treni sospesa, a Milano la rabbia dei passeggeri

«Sono arrabbiatissima ma si può dire a un viaggiatore bloccato che è fortunato perché il treno ritarderà tantissimo ma non sarà cancellato?». A lamentarsi, tra i passeggeri che stazionano davanti ai tabelloni che segnalano i ritardi, al piano partenze della Stazione Centrale di Milano, è una studentessa universitaria fuori sede.

«Finalmente potevo fare un fine settimana a casa – racconta – perché durante le feste non sono potuta tornare, e mi trovo bloccata. E in biglietteria mi hanno detto che sono fortunata, perché il mio treno per la Puglia farà tantissimo ritardo ma non dovrebbe essere cancellato. Ma si può?».

Ad essere sconcertati sono soprattutto gli stranieri: «Sono due giorni che viaggio – dice un commerciante con valigia al seguito – e questo è l'unico Paese in cui mi sono bloccato». I passeggeri del treno Av 9604 diretti a Napoli, aspettano al binario 15 da oltre 3 ore.

Pesanti disagi alla stazione di Bologna

Il guasto alla linea ferroviaria sul nodo di Milano sta provocando pesanti ripercussioni sulla stazione di Bologna, dove i treni, soprattutto quelli dell'Alta Velocità provenienti da nord, stanno accumulando pesantissimi ritardi, fino a 170 minuti. Tanti i viaggiatori in attesa che cercano informazioni in attesa di capire il destino del loro treno.

In graduale ripresa treni per Venezia e Genova

Nel nodo di Milano la circolazione ferroviaria è in graduale ripresa per i collegamenti da e per Venezia e Genova. Sono ancora in corso le verifiche tecniche alla linea elettrica per i collegamenti da e per Bologna.