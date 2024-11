È stato approvato in Trentino il disegno di legge che regolamenta l'abbattimento di orsi. Lo ha annunciato il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti. «Come avevamo promesso ieri sera, in consiglio provinciale, abbiamo approvato la legge che prevede l'abbattimento di 8 orsi pericolosi all'anno in Trentino per i prossimi tre anni. La nostra priorità è garantire la sicurezza dei trentini e tutelare gli allevamenti e le aziende agricole di montagna», si legge in un post su Facebook. «La pubblica amministrazione - continua Fugatti - non può fare un passo indietro rispetto alla tutela delle persone e della sicurezza pubblica: gli orsi pericolosi vanno abbattuti».

Secondo l'assessore Roberto Failoni che ha firmato il dl, non si tratta di «una legge populista, come le opposizioni hanno provato a dire, ma una risposta concreta ai problemi dei trentini. La soddisfazione è tanta». «Gli obbiettivi della legge sono chiari - ha spiegato - contenere il trend di crescita della popolazione di orso in Trentino e dare garanzia di sicurezza alla popolazione trentina. Chi vive nelle valli in cui ci sono gli orsi capisce perfettamente il senso e la necessità di questa norma».

Con la nuova legge sarà infatti definito annualmente il numero di capi problematici da abbattere ai sensi del Pacobace (il Piano d’azione nazionale) sulla base di valutazioni tecnico – scientifiche e previo nulla osta (necessario ma non vincolante) di Ispra. Il testo conferma poi che spetta al presidente della Provincia la possibilità di disporre l’abbattimento dei singoli esemplari problematici, quale misura di sottrazione permanente all'ambiente naturale.