Ha trovato due aghi da cucito all'interno della mozzarella confezionata comprata poche ore prima al supermercato. E' successo ad una studentessa di 23 anni che ha denunciato l'accaduto ai carabinieri di Campo di Marte a Firenze. La confezione non presentava buchi.





I militari hanno sequestrato per precauzione l'intero lotto, composto da 600 pezzi, presente nel punto vendita Esselunga. Le rimanenti 3.240 confezioni appartenenti allo stesso lotto e distribuite ad altri rivenditori sono state richiamate.



In base alle verifiche effettuate dai carabinieri, le mozzarelle sarebbero state prodotte dalla Mukki e non nello stabilimento fiorentino della Centrale del Latte. Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri e dei Nas.