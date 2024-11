Dentro c'erano 80 euro in contanti, documenti di identità e un assegno già compilato per un importo di 960 euro

Una prova di onestà per chiunque alla quale si sono trovati a far fronte due ragazzi africani, ospiti di due diversi centri di accoglienza nel Viterbese. I migranti di 21 e 22 anni, si sono presentati alla polizia ferroviaria della cittadina laziale per consegnare un portafogli smarrito.

I due giovani, sebbene non conoscano la lingua, sono riusciti a spiegare agli agenti di aver trovato il portafogli alla stazione ferroviaria di Porta Fiorentina. Dentro c'erano 80 euro in contanti, documenti di identità e un assegno già compilato per un importo di 960 euro. I poliziotti hanno subito avviato le ricerche del proprietario che è stato rintracciato. L'uomo ha ringraziato personalmente i due migranti per il gesto, dando loro una piccola ricompensa.